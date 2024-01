Roma, 23 gen. (LaPresse) – “I consumatori hanno diritto di ricevere dai produttori e dai professionisti un’adeguata informazione”. È quanto si legge nella bozza del ddl Beneficenza, che prosegue: “A tal fine, i produttori o i professionisti riportano sulle confezioni dei prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, le seguenti indicazioni: a) il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; b) le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; c) l’importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato; ovvero, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto”.

