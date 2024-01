Roma, 23 gen. (LaPresse) – “Con il voto al Senato su uno scellerato progetto di Autonomia, Meloni spacca il Paese e svende il Sud a Salvini: lasciano in un vicolo cieco i territori più svantaggiati del Paese, anziché rilanciarli per il bene di tutti. Cade la maschera: non ci sarà nemmeno un centesimo per finanziare i servizi essenziali nei territori più fragili, visto che il progetto è vincolato all’austerità di bilancio”. Così sui social il leader del M5S Giuseppe Conte commenta l’approvazione al Senato del ddl sull’Autonomia differenziata.

