Milano, 22 gen. (LaPresse) – Una coppia di coniugi è stata ritrovata ssenza vita nella propria abitazione ad Agropoli, in provincia di Salerno: sono un uomo di 63 anni e la moglie di 43 anni, l’ipotesi è che l’uomo abbia ucciso la donna e poi si sia suicidato. Secondo quanto apprende LaPresse, il medico legale è da poco arrivato nell’abitazione dei due. A chiamare i soccorsi è stata la madre della donna che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia.

