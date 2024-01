Roma, 22 gen. (LaPresse) – A Roma calano le temperature soprattutto durante la notte ed è emergenza per coloro che vivono in strada. Sono tante le persone che nella Capitale in queste notti, in cui la colonnina di Mercurio ha toccato lo zero, stanno trovando rifugio nelle strutture messe a disposizione dal Comune di Roma. Da mesi è infatti attivo il ‘Piano Gelo’ del comune di Roma e nei giorni scorsi è stato convocata dall’assessora alle Politiche Sociali e alla salute Barbara Funari in urgenza il tavolo della rete delle associazioni che si occupano di accoglienza dei senza dimora. “Oggi finire in strada non è difficile basta perdere il reddito di cittadinanza o rimanere senza lavoro con affitti proibitivi. Nelle strutture ci sono tanti stranieri che non lavorano più”, racconta a LaPresse un volontario.

