Milano, 22 gen. (LaPresse) – Israele ha una propria “iniziativa” per il rilascio degli ostaggi. È quanto ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, incontrando i parenti degli ostaggi, senza però offrire ulteriori dettagli. Lo riporta il Times of Israel. Il premier israeliano ha anche aggiunto che Hamas non ha presentato una proposta concreta per un accordo sulla liberazione dei prigionieri. ““Nonostante ciò che si dice, non esiste una vera proposta di Hamas”, ha assicurato Netanyahu, “non è vero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata