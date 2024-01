Milano, 22 gen. (LaPresse) – Il rifiuto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di porre fine alle operazioni militari nella Striscia di Gaza “significa che non c’è alcuna possibilità per il ritorno dei prigionieri israeliani”. Lo ha detto l’alto funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri, come riporta Al Jazeera. Ieri Netanyahu ha reso noto di aver respinto le richieste di un accordo con il gruppo palestinese, che proponeva il ritiro delle truppe israeliane dall’enclave assediata in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi.

