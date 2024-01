Milano, 22 gen. (LaPresse) – Un uomo di 43 anni è stato ucciso a coltellate a Oltrona di San Mamette, in provincia di Como. La vittima si chiamava Manuel Millefanti ed è stato lui, alle 4.30, a chiamare la matre che dire che era stato colpito da una coltellata. I soccorsi del 118 non sono riusciti a salvarlo. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Cantù e di Appiano Gentile, in provincia di Como, che non escludono alcuna pista. Al momento la scientifica è sul posto per i rilievi del caso. La vittima ha piccoli precedenti per droga.

