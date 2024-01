New York (Usa), 22 gen. (LaPresse/AP) – Norman Jewison, l’acclamato e versatile regista canadese i cui film spaziavano dalle commedie di Doris Day e ‘Stregata dalla luna’ ai drammi sociali come il premio Oscar ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs’, è morto all’età di 97 anni. Jewison, tre volte candidato all’Oscar e nel 1999 premiato alla carriera, si è spento “serenamente”. Nel corso della sua lunga carriera, il regista ha combinato intrattenimento leggero con film di attualità che lo hanno affascinato a livello profondamente personale. Oltre alla statuetta per il miglior film, ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs’ ha visto premiato anche Rod Steiger come miglior attore protagonista. Jewison è stato candidato per la miglior regia. Il regista ha poi ricevuto la nomination per ‘Il violinista sul tetto’ e ‘Stregata dalla luna’, la cui interpretazione è valsa a Cher la statuetta come Oscar come migliore attrice. Ha poi lavorato a film importanti come la parodia della Guerra Fredda ‘Arrivano i russi, arrivano i russi’, il thriller con Steve McQueen ‘Il caso Thomas Crown’ e due film con Denzel Washington: il dramma razziale ‘Storia di un soldato’ e ‘Hurricane’. Cinque titoli diretti da Jewison hanno ricevuto le nomination per il miglior film: ‘La calda notte dell’ispettore Tibbs’, “Arrivano i russi, arrivano i russi”, “Il violinista sul tetto”, “Stregata dalla luna” e “Storia di un soldato”. Il regista ha anche firmato, nel 1973, la trasposizione cimematografica del musical ‘Jesus Christ Superstar’.

