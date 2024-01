Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 22 gen. (LaPresse) – “Da una parte c’è una città che ha bisogno di tutti per nascere e crescere, di contribuire a iniziative benefiche e solidali, convinti che tutti, se vogliamo, possiamo rendere il mondo migliore. Dall’altra il giudizio sommario, senza appello o misericordia di chi parla senza sapere, senza conoscere, il rincorrersi, senza alcun filtro, delle illazioni, dei sospetti, di castelli di carta tirati in piedi in un giorno e una notte, pesanti come macigni, costruiti per soddisfare i pruriti di gente ormai frustrata al punto da bramare la narrazione delle disgrazie altrui, dove il teorema da dimostrare, il dubbio da alimentare è che anche dove c’è del bene si nasconde alla fine un interesse e un tornaconto”. Così don Enzo Raimondi nel corso dell’omelia funebre per Giovanna Pedretti, la ristoratrice 59enne, trovata senza vita due domeniche fa.

