Roma, 22 gen. (LaPresse) – Sarebbero tre gli episodi in cui l’influencer, Chiara Ferragni, risulterebbe indagata per truffa. Da quanto è emerso nell’atto, con cui la procura di Milano aveva sollevato questioni alla Corte di Cassazione, sulla competenza territoriale dei singoli episodi contestati alla Ferragni. Il Pg della Suprema Corte, dovrà stabilire quali procure dovranno trattare, in base al luogo dove sarebbe stato commesso il reato, ogni singolo procedimento. L’inchiesta, condotta dalla guardia di Finanza, è partita da Cuneo in Piemonte dove ha la sede legale la Balocco. Al vaglio dell’inchiesta anche le posizioni degli amministratori delle aziende dove Chiara Ferragni aveva i contratti come testimonial.

