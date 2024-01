Milano, 20 gen. (LaPresse) – In vista delle elezioni regionali in Basilicata e in Piemonte, “per quanto ci riguarda, non esiste ipotesi alternativa”, rispettivamente a Vito Bardi e Alberto Cirio. “Sono i migliori candidati per vincere, perché hanno governato bene. Io non ho fatto mai nessuna polemica con nessun candidato di altre forze politiche”. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, arrivando al congresso provinciale di Forza Italia a Torino.

