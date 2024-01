Milano, 19 gen. (LaPresse) – Le Brigate Al-Nasser Salah al-Din, l’ala militare dei Comitati di resistenza popolare in Palestina, hanno pubblicato un video dell’ostaggio Ohad Yahalomi. In una dichiarazione, le brigate hanno fatto sapere che l’ufficiale israeliano è stato ferito durante un raid dall’esercito israeliano insieme al gruppo di miliziani che lo avevano in carico ed è stato curato. Lo riporta Al-Mayadeen. Alcuni giorni fa, gli aerei da guerra israeliani avrebbero “deliberatamente preso di mira nuovamente Yahalomi con l’intenzione di ucciderlo”. L’uomo, affermano le brigate, è morto.

