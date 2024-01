Washington (Usa), 19 gen. (LaPresse) РNella sua telefonata con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente Joe Biden, tra i vari temi, ha ribadito la necessità della soluzione a due Stati per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Lo ha riferito in un briefing alla Casa Bianca il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby.

