Milano, 19 gen. (LaPresse) – “Gli estremisti di destra attaccano la nostra democrazia”. Lo scrive il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un post sul social X. “Siamo tutti chiamati a prendere una posizione chiara: per la nostra Germania democratica”, aggiunge, “e per i nostri oltre 20 milioni di amici, colleghi e vicini che hanno una storia di migrazione”.

