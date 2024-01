Roma, 19 gen. (LaPresse) – La procura di Roma chiederà il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis con l’accusa di falso in bilancio, relativamente all’acquisto del giocatore del Napoli Victor Osimhen, effettuato nel 2020, che costò 71,2 milioni di euro. Il tribunale nazionale della Figc chiese 11 mesi di inibizione per il patron dei partenopei ma il tribunale federale assolse lui e la società. A De Laurentiis è stato notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata