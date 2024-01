Torino 19 gen. (LaPresse) – “Imporre per legge che fra 10 anni non si possano comprare né vendere auto se non elettriche è un suicidio, una follia ambientale, economica, industriale, sociale senza né capo né coda a cui dovremmo porre rimedio. Evidentemente non possiamo essere ideologici e oltranzisti”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, all’inaugurazione della nuova linea ferroviaria Torino-Aeroporto-Ceres.

