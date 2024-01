Washington (Usa), 18 gen. (LaPresse) – Hunter Biden ha accettato di comparire il mese prossimo davanti alla commissione Controllo della Camera, a maggioranza repubblicana, per un’audizione a porte chiuse. Per mesi, il figlio del presidente Usa Joe Biden aveva rifiutato l’invito, chiedendo che l’audizione fosse pubblica. La commissione ha annunciato che le due parti hanno raggiunto un accordo e che l’audizione si svolgerà il 28 febbraio. I repubblicani si apprestavano a votare in Aula alla Camera questa settimana una risoluzione di condanna per vilipendio del Congresso nei confronti di Hunter Biden, ma il provvedimento è stato sospeso in vista dell’accordo.

