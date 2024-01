Washington (Usa), 18 gen. (LaPresse) – Dopo il Senato, anche la Camera dei rappresentanti ha approvato con 314 voti favorevoli e 108 contrari la legge di spesa-ponte per evitare, ad un giorno dalla scadenza, il parziale shutdown del governo federale. La cosiddetta ‘continuing resolution’ rinvia al 1 marzo la scadenza dei fondi per i dipartimenti di Agricotura, Trasporti, Alloggi e Sviluppo urbano, Energia e per la Food and Drug Administration. Al contempo, viene spostata all’8 marzo la scadenza dei fondi per tutti gli altri dipartimenti, compresi Difesa, Lavoro e Istruzione. L’approvazione definitiva della legge, che va ora alla firma del presidente Joe Biden, garantisce un nuovo margine temporale per la ricerca di un compromesso più ampio tra Democratici e Repubblicani sui finanziamenti al governo federale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata