Milano, 18 gen. (LaPresse/AP) – Il presidente Usa Joe Biden ha ospitato i principali leader del Congresso alla Casa Bianca per sottolineare le esigenze di sicurezza dell’Ucraina mentre continua a combattere l’invasione russa durata quasi due anni, sperando di dare slancio agli sforzi per far passare 110 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina in fase di stallo. , Israele e altri alleati degli Stati Uniti.

