Milano, 18 gen. (LaPresse) – Un 33enne è stato ucciso a coltellate nel milanese al culmine di una lite per soldi: arrestato per omicidio il suo coinquilino, un uomo di 48 anni. Entrambi sono cittadini marocchini. Questa mattina, intorno alle 10.30 circa, i carabinieri della Compagnia di Corsico sono intervenuti in via Pavese a Rozzano, su segnalazione del 118, dove il 33enne era stato trovato agonizzante con due colpi di arma da taglio alla schiena. La vittima, classe 1991, è deceduta poco all’ospedale Humanitas. L’aggressore, del 1976, convivente della vittima con cui condivideva l’alloggio e presente sul posto al momento dell’intervento, è stato tratto in arresto per omicidio. L’arma del delitto, un coltello, è stata recuperata presso un’officina meccanica di Fizzonasco dove i due avrebbe avuto una lite per cause verosimilmente riconducibili ad un debito non onorato. In corso ulteriori accertamenti e rilievi per ricostruire quanto accaduto.

