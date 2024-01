Milano, 18 gen. (LaPresse) – “La vittoria richiederà molti altri mesi, ma siamo determinati a raggiungerla. Non solo per colpire Hamas, ma per la vittoria completa”. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente israeliano Benjamin Netanyahu, come riporta Ynet. “A questo scopo, abbiamo trasferito un enorme budget di guerra che aiuterà l’esercito a raggiungere gli obiettivi della guerra e a ottenere la vittoria”, ha aggiunto Netanyahu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata