Francoforte (Germania), 18 gen. (LaPresse) – “I colloqui su una missione Ue nel Mar Rosso sono in corso e, naturalmente, è coinvolta anche la Germania. Una volta conclusi i colloqui, dobbiamo attendere il mandato dell’Ue e quello da parte tedesca. In questo caso, ci sarebbe il coinvolgimento della nostra Marina. Ovviamente al momento possiamo parlarne solo al condizionale, ma la Marina tedesca è pronta” per questa missione. Lo ha detto a LaPresse una portavoce del ministero della Difesa tedesco, in merito alla missione Ue per la sicurezza nel Mar Rosso a seguito degli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen nella regione. La Germania potrebbe partecipare alla missione con la fregata ‘Hessen’, progettata per la difesa aerea e dotata di missili antiaerei con una gittata di oltre 160 chilometri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata