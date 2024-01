Milano, 18 gen. (LaPresse) – “La sentenza si presenta anomala, anche in ragione della evidente contraddittorietà della motivazione”. È quanto afferma il Cisia, consorzio interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, composto da 61 atenei statali distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale che ha il compito di svolgere attività e ricerche nel campo dell’orientamento e dell’accesso agli studi universitari, specialistici e di perfezionamento superiore, in merito al provvedimento del Tar Lazio che ha annullato bando e graduatoria dei test di medicina, i Tolc Med 2023.

