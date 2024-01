Roma, 18 gen. (LaPresse) – “Sulle intercettazioni il ministro Nordio parla di una spesa eccessiva, ma rispetto a cosa? La gran parte della spesa è proprio nelle inchieste su mafia e terrorismo, che lui ha detto di voler salvaguardare, quindi dove vuole tagliare? Il problema è che ritiene che ci sono alcune intercettazioni che non andrebbero fatte, ma queste sono valutazioni della magistratura, non dell’esecutivo, e invece attraverso i tagli di budget l’esecutivo vuole controllare questo, e non è accettabile”. Lo ha detto il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, a Sky Tg24.

