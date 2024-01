Roma, 18 gen. (LaPresse) – “Il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della ‘legge Mancino’ quando rappresenta un pericolo concreto per l’ordine pubblico”. È’stato uno dei passaggi fondamentali della requisitoria del Pg della Corte di Cassazione, Pietro Gaeta, davanti ai giudici riuniti a sezioni Unite, per decidere sui ricorsi presentati dagli avvocati di un gruppo di attivisti di estrema destra, imputati per apologia di fascismo, dopo che nel 2016, nel corso di una manifestazione a Milano, dove venivano commemorati alcuni militanti, avevano inscenato i saluti romani. La sentenza della Suprema Corte è attesa per oggi pomeriggio.

