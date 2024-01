Roma, 18 gen. (LaPresse) – Il saluto romano, alle manifestazioni di rievocazione, integra la legge Scelba e configura il reato di apologia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dove i giudici della Suprema Corte erano stati chiamati a decidere a sezioni unite sull’episodio che si verificò nel 2016 durante una cerimonia commemorativa per Sergio Ramelli, uno studente di 19 anni e militante del Fronte della gioventù assassinato nel 1975 da un un gruppo appartenente ad Avanguardia operaia. Gli otto imputati, a processo risposero al grido presente con il saluto romano. Il dispositivo provvisorio emesso dagli Ermellini, spiega: “La ‘chiamata del presente’ o ‘saluto romano’ è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista e i per i giudici è idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista”. I giudici della Cassazione spiegano che “A determinate condizioni può configurarsi” anche la violazione della legge Mancino che vieta “manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Il Pg della Cassazione, Gaeta, ha sottolineato nella requisitoria di questa mattina, come nel caso di Acca Larentia a Roma “il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della ‘legge Mancino’ quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico, con 5mila persone, è una cosa diversa rispetto a quattro nostalgici che si vedono davanti a una lapide di un cimitero di provincia e uno di loro alza un braccio”.

