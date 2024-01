Roma, 18 gen. (LaPresse) – “Nel corso della conferenza stampa ho solo rilevato che le vicende richiamate hanno obbiettivamente determinato un rallentamento nell’attività che questo Consiglio si è proposto di superare efficacemente – sostiene – Quanto alla, diversa, materia dell’espressione dei pareri del Consiglio su disegni di legge non ho affermato che il Consiglio non abbia operato correttamente in passato, ritengo che, in ossequio alla ripartizione costituzionale delle competenze ed all’art. 10 della legge 195 del 1958, il Consiglio superiore non possa interferire con le scelte di politica legislativa che appartengono alle istituzioni rappresentative della sovranità popolare, ma debba pronunciarsi sulle ricadute di tali scelte sul funzionamento degli uffici giudiziari”.

