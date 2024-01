Milano, 17 gen. (LaPresse) – “La priorità del 2024 è mandare via la Russia dai nostri cieli. Questo definirà quando e come la guerra finirà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, intervenendo al secondo giorno del World Economic Forum (WEF) a Davos, in Svizzera. “L’Ucraina ha bisogno di più armi e in quantità sufficiente per andare avanti nella liberazione dei suoi territori”, ha aggiunto Kuleba, “abbiamo dimostrato di poterlo fare: nel 2022 abbiamo liberato il 50% dei territori inizialmente occupati dalla Russia e nel 2023 abbiamo mandato via la flotta russa dal Mar Nero e creato un corridoio per il grano”.

