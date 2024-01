Milano, 17 gen. (LaPresse) – “A proposito dell’Ucraina, noi non abbiamo mai fornito alla Russia nessun drone o missile da usare contro l’Ucraina”. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amir-Abdollahian, parlando al World Economic Forum (Wef) in corso a Davos, aggiungendo che Kiev non ha mai fornito nessuna prova del fatto che droni iraniani siano stati usati contro l’Ucraina. Incalzato dal giornalista Fareed Zakaria che lo intervistava, che riferiva di persone sul campo di battaglia che da entrambe le parti parlano di ‘droni Shahed’, un nome che è iraniano e non russo, il ministro degli Esteri dell’Iran ha risposto: “Abbiamo venduto droni iraniani a diversi Paesi nella regione, non è difficile per nessun paese copiare i droni”. Amir-Abdollahian ha inoltre aggiunto che l’Iran ha più volte chiesto alla Russia se abbia usato armi iraniane contro l’Ucraina e che Mosca ha sempre risposto di no.

