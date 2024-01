Roma, 17 gen. (LaPresse) – “In questo momento non vedo” la possibilità di negoziati per un cessate il fuoco permanente in Ucraina. Così il segretario di Stato americano, Antony Blinken, intervenendo al World Economic Forum (Wef) di Davos, in Svizzera. Tuttavia, ha aggiunto, “siamo sempre disponibili e in ascolto”. Secondo Blinken “deve esserci la volontà della Russia di intraprendere negoziati in buona fede” basati su principi come “integrità territoriale, sovranità e indipendenza”.

