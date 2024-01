Milano, 17 gen. (LaPresse/AP) – Re Carlo III sarà sottoposto la prossima settimana in ospedale a una “procedura correttiva” per un ingrossamento della prostata, a seguito della quale sarà richiesto “un breve periodo di recupero”. Lo riferisce Buckingham Palace, precisando che “la condizione di Sua Maestà è benigna”. “Come migliaia di uomini ogni anno, il re ha richiesto un trattamento per un ingrossamento della prostata”, ha fatto sapere il Palazzo reale, aggiungendo che gli impegni pubblici del monarca, 75 anni, “verranno rinviati per un breve periodo di recupero”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata