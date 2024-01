Napoli, 17 gen. (LaPresse) – Agguato a Napoli in corso Arnaldo Lucci. Intorno alle 19 due persone in sella a uno scooter, con volto coperto, hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un giovane di 18 anni, colpendolo alla gamba sinistra. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini e, secondo quanto apprende LaPresse, non è in pericolo di vita. Nell’agguato è rimasta ferita una donna di 69 anni, estranea ai fatti. Trasportata all’Ospedale del Mare per una ferita al gluteo, non è in pericolo di vita. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile, impegnata nella ricostruzione dei fatti.

