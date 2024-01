Roma, 17 gen. (LaPresse) – Hamas rifiuta la “soluzione a due Stati” in Medioriente perché “il nostro popolo palestinese chiede la liberazione, l’eliminazione dell’occupazione, l’indipendenza e la nascita di uno Stato palestinese”. Lo ha detto il leader di Hamas all’estero Khaled Meshaal in un podcast citato da Al-Quds. Secondo Meshaal la soluzione a due Stati “va respinta”, perché significa “che avremo lo Stato promesso al momento opportuno in cambio del riconoscimento di un altro Stato, che è l’occupazione isrealiana, e questo va respinto in modo categorico”.

