Francoforte (Germania), 17 gen. (LaPresse) – “A meno di grossi choc, sono fiduciosa che abbiamo raggiunto il picco dei tassi di interesse. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo restare restrittivi per tutto il tempo necessario per essere sicuri di poter raggiungere il nostro obiettivo del 2% sul lungo termine in modo stabile e sostenibile”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, parlando a Bloomberg Tv a margine del World Economic Forum a Davos. Lagarde, rispondendo ad una domanda su un possibile taglio ai tassi già nei prossimi mesi, ha ribadito che la Bce “deve restare dipendente dai dati” e che tagli “troppo prematuri” potrebbero poi costringere a “tornare indietro e alzare di nuovo i tassi, sprecando il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora”.

