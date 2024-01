Milano, 16 gen. (LaPresse) – È stato arrestato Franco Battaggia, 77 anni, di origini veneziane, per la morte di Anica Panfile, rumena di 31 anni, il cui corpo senza vita era stato ritrovato nelle acque del fiume Piave, in località Palazzon, a Spresiano, in provincia di Treviso.

