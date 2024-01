Roma, 16 gen. (LaPresse) – La seconda sezione penale della Cassazione, decidendo in data odierna sui ricorsi proposti avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.13366 del 29-11-2022, ha confermato l’esistenza dell’associazione per delinquere di stampo mafioso costituita da alcuni esponenti della famiglia Casamonica ed altri associati, operante in Roma in zona Porta Furba, ed ha accolto il ricorso del P.g presso la Corte d’Appello di Roma che sollecitava il riconoscimento della natura armata del sodalizio.

