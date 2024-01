Washington (Usa), 16 gen. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo bombardamento contro le postazioni di missili balistici anti nave degli houthi in Yemen. Lo confermano fonti ufficiali statunitensi citate dal New York Times. I bombardamenti di oggi erano indirizzati a quattro missili progettati per l’affondamento di navi, che stavano per essere lanciati e rappresentavano una minaccia immediata per le imbarcazioni mercantili e le navi della US Navy, hanno riferito le fonti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata