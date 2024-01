Milano, 16 gen. (LaPresse) – “Itai non è stato ucciso dalle nostre forze. Questa è una bugia di Hamas”. È quanto ha affermato il portavoce delle Forze di Difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, dopo il video di Hamas in cui si vedrebbero i corpi senza vita degli ostaggi Yossi Sharabi e Itai Svirsky. Nel filmato, un terzo ostaggio, la giovane Noa Argamani, racconta che i due sono stati uccisi “dai nostri attacchi dell’Idf”. Versione che Hagari smentisce, come riporta il Times of Israel: “L’edificio in cui erano trattenuti non era un obiettivo e non è stato attaccato dalle nostre forze”. L’Idf fa anche sapere di ritenere che la ragazza sia viva.

