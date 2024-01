Roma, 15 gen. (LaPresse) – E’ morto, durante il trasporto in ospedale, il ferito più grave della sparatoria avvenuta questa sera intorno alle 19, in largo Edoardo Tabacchi all’angolo con via Ettore Ferrari nel quartiere del Corviale. La vittima è un 33 enne italiano colpito da un proiettile in pieno petto. Sul posto i Carabinieri del nucleo investigativo di via In Selci per i rilievi tecnico scientifici. Si attende l’arrivo del magistrato e del medico legale.

