Francoforte (Germania), 15 gen. (LaPresse) – Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) “nell’ambito di esercitazioni e simulazioni” preparano le proprie truppe a “varie eventualità” e si orientano anche “sugli attuali sviluppi della politica di sicurezza”. Lo ha detto a LaPresse un portavoce del ministero della Difesa tedesco, a proposito dell’indiscrezione riportata da Bild su un documento ‘classificato’ relativo a una simulazione di uno scenario che prevede un possibile attacco della Russia sul fronte orientale della Nato. “A prescindere dall’attuale articolo, per principio non facciamo commenti su documenti interni e/o classificati. In linea di principio e al di là del singolo caso, la Bundeswehr sviluppa e riflette su un’ampia varietà di scenari per preparare le truppe a diverse eventualità nel miglior modo possibile nell’ambito di esercitazioni e simulazioni”, ha spiegato il portavoce, sottolineando che “questo avviene sempre in linea con la nostra aspirazione di soddisfare le aspettative riposte nella Bundeswehr dal Parlamento e dalla popolazione e di essere preparati nel miglior modo possibile alle più diverse possibilità di sviluppo della situazione”. “Naturalmente, ci orientiamo anche sugli attuali sviluppi della politica di sicurezza”, ha concluso il portavoce del ministero della Difesa tedesco.

