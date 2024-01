Milano, 15 gen. (LaPresse) – La polizia israeliana ha dichiarato che il sospetto che ha compiuto il presunto attacco terroristico a Ra’anana, in Israele, è un palestinese della città cisgiordana di Hebron ed è stato arrestato. Lo riporta il Times of Israel. In un comunicato, la polizia afferma che l’uomo ha rubato tre auto durante il sospetto attacco, in cui almeno 19 persone sono rimaste ferite. Un secondo uomo di Hebron, parente del sospettato, è stato arrestato.

