Milano, 15 gen. (LaPresse) – Diverse esplosioni sono state segnalate vicino al consolato americano a Erbil, in Iraq. Lo riferisce Abc News citando fonti della sicurezza irachena. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane si è subito assunto la responsabilità degli attacchi, affermando che stava prendendo di mira con missili balistici i “quartier generali delle spie” e “raduni terroristici anti-iraniani in alcune parti della regione”. Non ci sono vittime tra le forze della coalizione e tra le forze americane.

