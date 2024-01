Milano, 15 gen. (LaPresse) – Mohammed Abdel Salam, portavoce ufficiale dei ribelli Houthi in Yemen, ha affermato che “gli attacchi alle navi con rotta verso Israele continueranno”, dopo che una nave di proprietà degli Stati Uniti è stata colpita da un missile nel Golfo di Aden. Secondo una fonte militare yemenita, intervistata da Al Jazeera, gli Houthi “hanno attaccato una nave nel Mar Rosso che era diretta in Israele. L’attacco è stato compiuto dopo che la nave non ha risposto agli avvertimenti ad essa rivolti”.

