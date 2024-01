Milano, 15 gen. (LaPresse) – Hamas ha pubblicato un nuovo video in cui si vedono i cadaveri di due uomini, probabilmente gli ostaggi israeliani Yossi Sharabi e Itai Svirsky. Il filmato mostra un terzo ostaggio, la giovane Noa Argamani, che afferma che i due sono stati uccisi “dai nostri attacchi dell’Idf”, le Forze di difesa israeliane. Hamas aveva annunciato che avrebbe fatto sapere in serata “la sorte” dei 3 ostaggi, che già erano comparsi in un video pubblicato domenica sera in cui chiedevano al governo israeliano di riportarli a casa.

