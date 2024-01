Milano, 15 gen. (LaPresse) – “Alla fine della guerra a Gaza, non ci sarà alcuna minaccia militare, Hamas non sarà in grado di controllare e funzionare come forza militare nella Striscia, e l’Idf avrà piena libertà d’azione. I palestinesi vivono a Gaza e quindi loro la controlleranno in futuro”. È quanto ha affermato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant in conferenza stampa, come riporta il sito Ynet.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata