Roma, 15 gen. (LaPresse) – Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan “è un nazista in tutto. Invito gli israeliani a non volare in Turchia, a non acquistare alcun prodotto turco e a non sostenerli. È vietato allo Stato di Israele e ai cittadini israeliani mostrare clemenza nei confronti della Turchia. Non possiamo essere calpestati”. Lo scrive su X il ministro israeliano della Sicurezza interna, e leader ultranazionalista, Itamar Ben Gvir. “La Turchia agisce nei confronti degli attori israeliani e verso qualsiasi cosa abbia un odore di israelianità con il nazismo”, afferma Ben Gvir.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata