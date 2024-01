Dubai (Emirati Arabi Uniti), 15 gen. (LaPresse/AP) – Un tribunale iraniano ha inflitto a Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, un’ulteriore condanna a 15 mesi per presunta propaganda contro la Repubblica islamica. Secondo un post su Instagram della famiglia di Mohammadi, la nuova sentenza è stata emessa il 19 dicembre. Mohammadi si era rifiutata di partecipare alle udienze. La sentenza prevede anche che, una volta scontata la pena, per due anni a Mohammadi sia vietato viaggiare all’estero, far parte di gruppi politici e sociali e avere un telefono cellulare. Il verdetto della corte la bandisce anche dalla capitale Teheran, il che significa che probabilmente dovrà scontare la nuova pena in un’altra provincia dell’Iran.

