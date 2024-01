Torino, 15 gen. (LaPresse) – Atalanta travolgente nel monday night di Serie A. Tre punti preziosi in chiave Champions per la squadra di Gasperini, che batte 5-0 il Frosinone ottenendo la quarta vittoria consecutiva in casa. La squadra di Di Francesco incassa il quinto ko consecutivo e conferma il momento di crisi. Dea a segno tre volte nel primo quarto d’ora. All’8′ Koopmeiners sigla il vantaggio trasformando il rigore concesso per l’intervento di Lusuardi ai danni di Holm. Al 13′ Ederson firma il raddoppio sul traversone di Ruggeri. Il terzo gol, un minuto dopo, è di De Ketelaere. I padroni di casa colpiscono ancora nel finale di gara, con Zappacosta (84′) e Holm (91′). In classifica l’Atalanta aggancia a 33 la Lazio, a -1 dal quarto posto in classifica della Fiorentina. Situazione complicata per il Frosinone che è solo a +2 dal Verona terzultimo.

