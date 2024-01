Torino, 15 gen. (LaPresse) – Leo Messi si è aggiudicato il ‘The Best Fifa Men’s Player’ 2023, il riconoscimento come miglior giocatore dell’anno, nel corso della cerimonia dei Fifa Best Awards a Londra. L’argentino dell’Inter Miami, non presente alla serata, ha battuto la concorrenza di Erling Haaland (Manchester City) e Kylian Mbappé (Psg).

