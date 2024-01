Roma, 14 gen. (LaPresse) – “Quelli che hanno sparato ad Alexandru non ce l’avevano con lui. Volevano colpire il patrigno”. Lo ha detto Petru Katlan, il nonno materno di Alexandru Ivan, ucciso sabato notte a colpi di pistola nel parcheggio del capolinea della metro C. “Alexandru non ha mai avuto rapporti con quelli che hanno sparato, era uno studente che giocava a calcio e che aveva compiuto 14 anni due settimane fa”, ha aggiunto il nonno.

